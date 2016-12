foto Ap/Lapresse

12:41

- E' stata aperta un'inchiesta in relazione alle vittime dei crolli provocati in provincia di Modena dal sisma di ieri. Ad annunciare l'operazione è stato il procuratore capo di Modena Vito Zincani, che ha puntato il dito sui capannoni caduti in seguito alle scosse. Zincani ha detto che la "politica industriale a livello nazionale sulla costruzione di questi fabbricati è una politica suicida".