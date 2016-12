foto Ansa

11:39

- E' stato trovato anche il corpo dell'operaio disperso dell'azienda di Medolla, la Haemotronic. E' la quarta vittima del paese in provincia di Modena. Le persone uccise dal crollo della fabbrica salgono dunque ufficialmente a quattro, mentre il bilancio dei morti per il sisma che ha colpito l'Emilia in questi ultimi due giorni arriva a diciassette.