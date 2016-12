Sisma, all'opera i cani del soccorso alpino Pronti ad intervenire anche gli speleologi

foto Ap/Lapresse Correlati Il sisma in Emilia 08:45 - Tra le centinaia di soccorritori accorsi da tutta la penisola nel Modenese per portare sollievo alle popolazioni messe in ginocchio dal terremoto ci sono anche i cani del soccorso alpino. Sono addestrati a cercare le persone sepolte dalle frane, che abbaiano appena fiutano un disperso aiutando chi li guida ad individuarlo e a recuperarlo. Al momento all'opera ci sono quattro squadre cinofile. - Tra le centinaia di soccorritori accorsi da tutta la penisola nel Modenese per portare sollievo alle popolazioni messe in ginocchio dal terremoto ci sono anche i cani del soccorso alpino. Sono addestrati a cercare le persone sepolte dalle frane, che abbaiano appena fiutano un disperso aiutando chi li guida ad individuarlo e a recuperarlo. Al momento all'opera ci sono quattro squadre cinofile.

Dei quattro gruppi due sono arrivati da altre regioni e si muovono in stretto contatto con la protezione civile che fa base a Marzaglia e con il sistema di emergenza del 118. Attive fin dalla mattina, subito dopo la scossa più forte di ieri, le squadre si sono dedicate alle ricerche tra le macerie sotto il coordinamento del vice-responsabile regionale Alessandro Bompani. Alcune persone sono state ritrovate proprio grazie agli animali, impiegati nei più colpiti comuni di Cavezzo e Medolla dove ancora si scava sperando di trovare in vita chi manca all'appello.



Il soccorso alpino fornisce assistenza anche con personale del gruppo speleologico, pronto ad intervenire. Esperti di interventi tra macerie, a loro il compito di creare dei varchi per raggiungere le persone da salvare. Per ora non sono stati ancora utilizzati come avvenne nei giorni del sisma dell'Aquila.