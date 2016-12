foto Facebook 23:11 - Sono ancora una volta i lavoratori a pagare il peso più pesante della seconda scossa di terremoto in dieci giorni in Emilia. Delle 16 vittime infatti dieci hanno perso lavorando nei capannoni che erano stati dichiarati agibili nonostante lo sciame sismico insistente derivato dal terremoto del 20 maggio. Allora furono sette i lavoratori rimasti sotto le macerie

Provincia di Modena, che significa l'operosa Bassa emiliana. Qui i tentativi di riprendersi la vita e il lavoro sono stati seppelliti dalle macerie di capannoni e industrie, crollati a colpi di scosse sismiche, la più violenta di magnitudo 5.8. Come se questa volta il terremoto avesse aspettato che tutti fossero al lavoro.



Gianni Bignardi, 62 anni, ingegnere di Mirandola, Kumar Pawan, 27 anni, operaio, Mohammad Azaar, 46 anni, caporeparto: sono morti nel crollo della Meta, industria metalmeccanica dove lavoravano insieme indiani sikh, marocchini e italiani. Bignardi stava eseguendo controlli di stabilità per capire se il capannone, dichiarato agibile, potesse sopportare ancora quello sciame sismico che dal 20 maggio non lascia in pace questa terra. ''La voglia di tutti gli abitanti di San Felice sul Panaro era quella di ricominciare ma per ora questa voglia e' soffocata dalla paura, dalle poche sicurezza che abbiamo, dalle scosse che ci logorano - ha detto il sindaco di San Felice Alberto Silvestri -. Ma se ritroveremo la tranquillita' allora potremo farcela''.



Anche a Medolla sono morti tre operai (Paolo Siclari nella foto e altri due operai ancora da identificare) , che stavano lavorando nella Haemotronic, e tre sono i morti alla Bbg di San Giacomo Roncole, a Mirandola e una donna in un mobilificio di Cavezzo. Qui il capannone si è piegato su se stesso, dopo che la terra ha tremato per 15 secondi. Anche in questo caso, queste persone lavoravano perché attraverso il lavoro speravano di sconfiggere il terremoto e la sua forza imprevedibile e devastante. '"Questa volta ci ha colpito mentre tentavamo di riprenderci'' ha spiegato il sindaco di Finale Fernando Ferioli.



Le polemiche

''Non e' giusto - ha detto un amico di Kumar, sikh come lui -. Kumar e' tornato a lavorare perche' sapeva che se non lo faceva perdeva il posto e ha due figli piccoli, davvero non poteva permetterselo. Ma il padrone aveva detto che era tutto sicuro. Tutta la comunita' preghera' per lui e per i suoi compagni di lavoro''. E adesso ''come faremo'', dice tra le lacrime un amico di Mohammad, che nella fabbrica distrutta vede l'addio ad un amico ''che era un fratello'' ma anche la fine di un lavoro che gli consentiva indipendenza. Come faremo: e' questa la domanda che tutti si fanno nella bella, operosa, squassata Bassa, e' questa la domanda che aspetta una risposta.