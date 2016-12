foto Ansa Correlati Il dossier

Il video del salvataggio 11:41 - Una donna è stata estratta viva dalle macerie a Cavezzo. Lo hanno reso noto i vigili del fuoco. Liviana, 65 anni, era rientrata in casa per recuperare alcuni abiti, dopo la prima violenta scossa delle 9. Si è salvata per miracolo, grazie alla spalliera del letto. - Una donna è stata estratta viva dalle macerie a Cavezzo. Lo hanno reso noto i vigili del fuoco. Liviana, 65 anni, era rientrata in casa per recuperare alcuni abiti, dopo la prima violenta scossa delle 9. Si è salvata per miracolo, grazie alla spalliera del letto.

Caricata in ambulanza, la donna è stata portata in un ospedale di Modena. E' rimasta vittima di una premura: era infatti rientrata in casa, in un palazzo di quattro piani via Primo Maggio, nel centro storico distrutto di Cavezzo, per recuperare alcuni indumenti dopo la prima scossa. Poi il crollo che l'ha travolta. Il palazzo si è interamente sbriciolato. Liviana si è salvata perché protetta dalla spalliera del letto.