foto Ansa

19:16

- Si sono sentiti dei lamenti provenire dalle macerie di un'abitazione a Cavezzo, uno dei paesi del Modenese più colpiti dal terremoto. Secondo lo speciale che sta trasmettendo in diretta Trc Modena, potrebbe essere la voce di una donna scomparsa da questa mattina. Sembra che la donna fosse rientrata in casa per prendere alcuni oggetti. E si trovava all'interno della sua abitazione alle 9, proprio quando c'è stata la prima scossa della giornata.