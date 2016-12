foto Afp

14:30

- Sono stati trovati morti i due operai dati per dispersi nel crollo della fabbrica Bbg di San Giacomo Roncole, Mirandola. Sale così a dodici il bilancio provvisorio delle vittime del sisma che continua a sconvolgere l'Emilia. Molte persone, da Bologna a Modena, sono scese in strada per la paura. Per precauzione scuole, università, uffici pubblici, palazzi storici e aziende sono state evacuate: tra queste Ferrari, Lamborghini e Ducati.