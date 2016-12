foto Ansa

11:48

- Il presidente del Consiglio, Mario Monti, ha espresso il "cordoglio del governo ai familiari delle vittime" della nuova scossa di terremoto in Emilia. "Invito tutti i cittadini - ha detto il premier - ad avere fiducia. L'impegno dello Stato sarà garantito perché tutto avvenga nel modo migliore ed efficace". Agiremo, ha concluso, "nei tempi più brevi, per permettere la ripresa della vita normale in questa terra così importante per l'Italia".