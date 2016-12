foto Twitter

11:33

- Sale la conta delle vittime per l'ultima forte scossa di terremoto che ha squassato la provincia di Modena: i morti accertati sono 8. Si tratta di 3 operai morti a San Felice sul Panaro nel crollo di un capannone industriale, stessa sorte per 2 persone morte a Mirandola. Altre due persone sono morte per il crollo della loro abitazione a Concordia e a Finale Emilia. L'ottava vittima a Rovereto di Novi: è il parroco del paese.