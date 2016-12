foto LaPresse

11:19

- A causa del nuovo forte terremoto in Emilia, sulla linea Milano-Bologna i treni delle Ferrovie dello Stato, in applicazione dei protocolli di sicurezza, hanno ridotto la velocità a non più di 100 chilometri l'ora. E' stata invece temporaneamente interrotta la circolazione fra Piacenza e Bologna per consentire il controllo delle infrastrutture.