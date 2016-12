foto Twitter

11:17

- Sono sei i morti finora accertati nel Modenese a causa della forte scossa di terremoto di questa mattina. Due a Mirandola, una per il crollo della sua abitazione e l'altra in quello di un capannone industriale; due a San Felice sul Panaro; una a Concordia e una a Finale Emilia. Ci sarebbe anche un disperso e due feriti non gravi.