Trema la terra in Calabria e Basilicata

Due scosse di terremoto di magnitudo 4.3 e 3.2 sono state registrate rispettivamente alle 3:06 e alle 3:32 al confine tra Calabria e Basilicata. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il primo sisma ha avuto ipocentro a 3 km di profondità ed epicentro in prossimità dei comuni cosentini di Castrovillari, Morano Calabro, San Basile e Saracena, la seconda ipocentro a 8 km ed epicentro vicino ai comuni potentini di Rotonda e Viggianello e quello cosentino di Morano. Tra le due scosse ne è stata registrata una terza di minore intensità, magnitudo 2.1, alle 3:29, con ipocentro a 6,8 km di profondità ed epicentro vicino Viggianello, Morano e San Basile.

Le scosse hanno provocato scene di panico tra Castrovillari, Morano e Frascineto, nel Cosentino, dove il sisma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione. La gente è uscita per strada spaventata per la scosse. Secondo i vigili del fuoco non si registrano feriti, mentre si segnalano danni al campanile della chiesa della Maddalena, a Morano, dove sono caduti alcuni pezzi di cornicione. In attesa della conclusione delle verifiche di staticità, a scopo precauzionale, oggi le scuole di Morano rimarranno chiuse.