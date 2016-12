Sisma, ancora scosse nel Modenese

foto Vigili del Fuoco Correlati Il terremoto in Emilia 23:32 - Non c'è pace in Emilia dove un'altra scossa di terremoto, di magnitudo 4.0, è stata registrata alle 20.18 dall'Ingv fra Mirandola (nel Modenese) e Finale Emilia. La scossa aveva una profondità di 4,7 chilometri ed i comuni più vicini all'epicentro sono anche Camposanto, Medolla e San Felice sul Panaro. E' stata avvertita distintamente anche in altre zone dell'Emilia-Romagna, fino a Bologna, e in Veneto. - Non c'è pace in Emilia dove un'altra scossa di terremoto, di magnitudo 4.0, è stata registrata alle 20.18 dall'Ingv fra Mirandola (nel Modenese) e Finale Emilia. La scossa aveva una profondità di 4,7 chilometri ed i comuni più vicini all'epicentro sono anche Camposanto, Medolla e San Felice sul Panaro. E' stata avvertita distintamente anche in altre zone dell'Emilia-Romagna, fino a Bologna, e in Veneto.

Altra scossa 3.8 tra Modena e Mantova

Dopo la scossa di magnitudo 4 delle 20.18, se ne sono verificate altre sei, tutte di magnitudo superiore a 2. La più forte alle 22.25 di magnitudo 3.8 ad una profondità di 4,1 chilometri. L'epicentro era fra i comuni di Poggio Rusco (Mantova), Medolla, Mirandola e San Felice sul Panaro (Modena).



Fondo Federcalcio per impianti danneggiati e sfollati

Intanto la Federcalcio ha deciso di intervenire economicamente con un fondo che contribuirà a ripristinare i campi sportivi danneggiati dal sisma e gli impianti utilizzati per ospitare gli sfollati in Emilia. Nelle prossime settimane, la Figc effettuerà una ricognizione dei danni attraverso il proprio Comitato Regionale d'intesa con la Protezione civile e le autorità amministrative.