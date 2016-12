foto Ansa

14:07

- Una ragazza di 24 anni è morta in un incidente stradale avvenuto nella notte intorno alle 2.40 in località Gaione, frazione di Parma. La giovane era a bordo di una Fiat Punto guidata da un ragazzo che, per motivi da accertare, ha perso il controllo dell'auto, andata a schiantarsi fuori strada. Quasi illeso il conducente, mentre per lei sono stati inutili i soccorsi del 118. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia stradale.