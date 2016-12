Emilia, nuove scosse di terremoto

foto Ap/Lapresse Correlati Dossier 07:53 - Una scossa di terremoto di magnitudo 3,2 è stata avvertita dalla popolazione in provincia di Modena e Ferrara alle 4:55 di stanotte. Lo ha reso noto la Protezione civile con un comunicato. L'epicentro si trova fra i comuni di Finale Emilia, Bondeno e Sant'Agostino. Nella notte, sempre secondo la Protezione civile, era stata registrata una scossa di magnitudo 2,1 in provincia di Cosenza, all'1:56 fra Castrovillari, San Basile e Saracena. - Una scossa di terremoto di magnitudo 3,2 è stata avvertita dalla popolazione in provincia di Modena e Ferrara alle 4:55 di stanotte. Lo ha reso noto la Protezione civile con un comunicato. L'epicentro si trova fra i comuni di Finale Emilia, Bondeno e Sant'Agostino. Nella notte, sempre secondo la Protezione civile, era stata registrata una scossa di magnitudo 2,1 in provincia di Cosenza, all'1:56 fra Castrovillari, San Basile e Saracena.

In Emilia la terra ha tremato un'altra volta in nottata, creando nuova apprensione tra la popolazione sfollata o che ancora resiste nelle abitazioni non danneggiate dal sisma della scorsa settimana. Un evento sismico è stato infatti registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 23.07 con una magnitudo locale di 3.8.



Le località prossime all'epicentro sono San Felice sul Panaro, Camposanto e Medolla. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia della Protezione civile non risultano al momento danni a persone o cose.