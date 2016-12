foto Ingv

08:47

- Non si fermano le scosse sismiche in Emilia. Due terremoti a distanza di pochi minuti sono stati registrati dagli strumenti dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia. Il primo è avvenuto alle 8.04 nei pressi di Mirandola e ha avuto una magnitudo di 2.3; il secondo alle 8.15 con epicentro vicino a Cento e di pari intensità. Al momento non si segnalano danni o feriti.