Sisma in Emilia, nuova scossa nella notte

Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita poco prima della mezzanotte nelle zone già colpite dal sisma in Emilia. La scossa, che è stata avvertita chiaramente anche a Bologna, è stata registrata a una profondità di 5 chilometri con epicentro a Finale Emilia, nel Modenese.

Protezione civile: "6mila assistiti e 2.500 verifiche ad edifici"

La macchina della Protezione civile continua la sua marcia contro i disagi del terremoto in Emilia, pronta a dare assistenza a quasi 6.000 persone. A dirlo è il direttore della Protezione civile dell'Emilia Romagna, Demetrio Egidi, sottolineando anche le difficoltà che crea la prosecuzione dello sciame sismico nei paesi più vicini all'epicentro.



"Le scosse creano disagio e ansietà e così chi era appena rientrato a casa perché agibile, esce di nuovo per paura". Le persone in difficoltà vengono ospitate in tende, strutture fisse (come palestre e palazzetti) o alberghi. "Noi continuiamo a implementare la ricettività - ha spiegato Egidi - Siamo quasi a quota 6.000 richieste, distribuite tra la provincia di Modena dove sono 4.200-4.500, 1.300 nel Ferrarese, circa 300 nella provincia di Bologna".



Controlli avanti per venti giorni

Continuano anche i controlli sulla stabilità degli edifici. "Abbiamo già fatto 2.500 verifiche sia con i vigili del fuoco sia con i nostri tecnici specializzati. Andremo avanti per 15-20 giorni", ha concluso.