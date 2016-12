foto Ansa

11:05

- Un allarme bomba è scattato a Modena, in centro città, nella via dove si trovano gli uffici giudiziari. In una cartolibreria sarebbe arrivata via fax anche una lettera minatoria. Sul posto sono arrivati la polizia e i vigili del fuoco. Per precauzione sono stati chiusi gli uffici, la procura, le case e i negozi. Dai primi accertamenti non sarebbe stato rinvenuto niente di sospetto.