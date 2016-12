foto Vigili del Fuoco Correlati Luigi Sciamanna, il perseguitato dei terremoti 10:32 - Non si ferma lo sciame sismico in Emilia. Da mezzanotte alle 6.30 ci sono state 12 scosse che hanno avuto tutte un'intensità di poco superiore a magnitudo 2. Per gli sfollati di Finale Emilia, nel Modenese, ancora una notte in tenda. Le condizioni climatiche stanno lievemente peggiorando, anche se non piove. Nella cittadina è stata avvertita in mattinata una nuova scossa di terremoto, di magnitudo 3.7. - Non si ferma lo sciame sismico in Emilia. Da mezzanotte alle 6.30 ci sono state 12 scosse che hanno avuto tutte un'intensità di poco superiore a magnitudo 2. Per gli sfollati di Finale Emilia, nel Modenese, ancora una notte in tenda. Le condizioni climatiche stanno lievemente peggiorando, anche se non piove. Nella cittadina è stata avvertita in mattinata una nuova scossa di terremoto, di magnitudo 3.7.

E' solo l'ultima di una decina di scosse che sono proseguite durante la notte, anche se di minore intensità, tutte comprese tra 2.2 e 2.7 di magnitudo.



In giornata, il sindaco di Finale, Fernando Ferioli, dovrebbe avere i dati dei tecnici per la possibile riduzione della zona rossa mentre sono in arrivo squadre di tecnici per proseguire le valutazioni di stabilità e di sicurezza degli immobili.



Protezione civile: "6mila assistiti e 2.500 verifiche ad edifici"

La macchina della Protezione civile continua la sua marcia contro i disagi del terremoto in Emilia, pronta a dare assistenza a quasi 6.000 persone. A dirlo è il direttore della Protezione civile dell'Emilia Romagna, Demetrio Egidi, sottolineando anche le difficoltà che crea la prosecuzione dello sciame sismico nei paesi più vicini all'epicentro.



"Le scosse creano disagio e ansietà e così chi era appena rientrato a casa perché agibile, esce di nuovo per paura". Le persone in difficoltà vengono ospitate in tende, strutture fisse (come palestre e palazzetti) o alberghi. "Noi continuiamo a implementare la ricettività - ha spiegato Egidi - Siamo quasi a quota 6.000 richieste, distribuite tra la provincia di Modena dove sono 4.200-4.500, 1.300 nel Ferrarese, circa 300 nella provincia di Bologna".



Controlli avanti per venti giorni

Continuano anche i controlli sulla stabilità degli edifici. "Abbiamo già fatto 2.500 verifiche sia con i vigili del fuoco sia con i nostri tecnici specializzati. Andremo avanti per 15-20 giorni", ha concluso.