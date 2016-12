foto Ap/Lapresse

11:03

- "Prenderemo appena possibile dei provvedimenti per quanto riguarda i pagamenti fiscali". Così il presidente del Consiglio, Mario Monti, a margine della sua visita in uno dei campi di accoglienza di Finale Emilia, uno dei Comuni più colpiti dal terremoto. Nello specifico,sulla possibile sospensione dell'Imu per le vittime del sisma, Monti ha aggiunto: "Ho parlato con i sindaci del terremoto della possibilità di sospendere i pagamenti fiscali".