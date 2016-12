foto Da video

01:37

- Una scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione in provincia di Ferrara. Le località prossime all'epicentro sono Vigarano Mainarda, Mirabello, Poggio Renatico e Bondeno. L'evento sismico aveva magnitudo 3.6. In corso verifiche da parte della Protezione Civile. Una scossa di magnitudo 2.6 è stata avvertita anche in provincia di Aosta.