foto Ap/Lapresse

18:38

- Di fronte alla situazione in un'Emilia sconvolta dal terremoto, il premier Mario Monti lancia un invito: "In questi momenti il Paese deve sentirsi, e sono certo che si sente, unito e vicino a chi soffre". Poi aggiunge che le operazioni "procedono speditamente e bene, ma le sofferenze umane, la preoccupazione per il ripetersi delle scosse e le perdite di vite ci preoccupano molto".