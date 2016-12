foto Da video

18:20

- Il presidente del Consiglio, Mario Monti, ha annunciato che in seguito al tragico evento di Brindisi e del terremoto in Emilia Romagna parteciperà solo alla fase iniziale del vertice Nato e poi ripartirà per essere in Italia lunedì in mattinata. Monti ha fatto anche sapere che martedì il Consiglio dei ministri dichiarerà lo stato di emergenza per il sisma.