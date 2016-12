foto Dal Web

11:49

- Continuano in Emilia le scosse di assestamento del sisma che la scorsa notte ha devastato la zona tra Modena, Bologna e Ferrara. Nella mattinata, pur se di minor intensità, continuano ad essere avvertiti movimenti del terreno. Nel Modenese sono già stati allestiti centri di prima accoglienza per i cittadini le cui case potrebbero non essere agibili e che rimango in strada in attesa degli eventi.