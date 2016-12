foto Ansa

10:59

- Nessuna speranza di ritrovare in vita l'operaio disperso nel crollo del tetto della fonderia Tecopress di Sant'Agostino (Ferrara) causato dal terremoto. E' quanto si apprende da fonti della Prefettura di Ferrara. Il cadavere sarebbe stato individuato in un punto sotto le macerie. In azione anche le unità cinofile.