Sisma, bimba salvata da Internet: un medico a New York legge la notizia e chiama il 113

- E' stata la tempestività delle comunicazioni d'emergenza tra i soccorsi emiliani e la sala operativa della Questura di Roma a salvare una bambina di 5 anni rimasta sotto le macerie a Finale Emilia (Modena), in seguito al crollo di un edificio dopo il sisma della scorsa notte. A far scattare l'allarme una telefonata giunta al 113 capitolino da un medico italiano che si trova a New York, avvisato dall'italia della presenza della bimba.

Il medico, Marcello Ziosi, era su Internet e ha letto del terremoto che ha colpito la Pianura Padana e in particolare la sua zona d'origine. E' riuscito a parlare con la sua famiglia, che invece non riusciva a telefonare ai soccorritori per problemi di linea e dall'Amercia e' riuscito a lanciare l'allarme. A raccontare del 'miracolo' il papà del ricercatore alla Columbia University. ''E' la' da due anni - spiega all'Ansa - si occupa di studi molecolari, di tumori al cervello. Appena ha saputo del sisma, allarmato ci ha chiamati. E cosi' i soccorsi li ha potuti allertare lui''. In poco tempo la bimba è stata tratta in salvo e trasportata all'ospedale di Carpi.

La famiglia Ziosi abita nella villetta adiacente alla casa di Vittoria Vultaggio. La loro e' rimasta illesa, crolli di suppellettili a parte, quella della bimba e' rimasta devastata dal crollo della torretta secentesca che ne fa parte, di recente ristrutturata in profondita', ma che non ha retto alla fortissima scossa della notte

Concitati i momenti del salvataggio

''La bimba è rimasta calma, pur sommersa da una coltre di un metro e mezzo di macerie. E' il papà è stato un leone per liberarle il viso e farla respirare. Poi la protezione civile ha fatto il resto'', racconta Andrea Giovanardi, 50 anni, vicino di casa di Bartolomeo Vultaggio che ha aiutato nei primi soccorsi alla piccola, di nome Vittoria.

''Barto urlava di aiutarlo - dice Giovanardi - Io ero in pigiama, mi sono vestito e, devo essere sincero, c'era una parte del tetto che penzolava e la terra che tremava di continuo. Pensavo che se fosse venuto giù il resto saremmo morti anche noi. Ma Barto si e' buttato nella stanza della bimba. Poi mi ha detto che quello che penzolava era solo polistirolo, isolante del coperto. L'ho seguito. Lui chiamava Vittoria, e Vittoria rispondeva in qualche modo. Siamo riusciti a raggiungerla, a liberarle il viso, a farla respirare. Le abbiamo dato acqua. I soccorsi sono arrivati un'ora dopo, non riuscivamo a chiamarli. Un'altra ora e' servita per estrarla dalle macerie. Illesa. Un miracolo. Era sul letto. Si e' salvata perché il letto era accostato alla parete''.