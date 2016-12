Forte scossa di terremoto nel Modenese: sette morti e 3mila sfollati

Una forte scossa sismica di magnitudo 6.0 sulla scala Richter con epicentro Finale Emilia, nel Modenese, ha colpito alle 4.05 le province di Modena e Ferrara, ma è stata avvertita anche a Bologna, Milano e in Veneto. A questa ne è seguita un'altra forte dopo le 5. Poi uno sciame sismico con un altro evento intenso alle 15.18. Numerosi i crolli. Le vittime sono 7: 4 operai del turno notturno in una ditta di ceramiche schiacciati dal tetto e 3 donne.

01:38 Scossa di magnitudo 3.6 nel Ferrarese

Una scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione in provincia di Ferrara. Le località prossime all'epicentro sono Vigarano Mainarda, Mirabello, Poggio Renatico e Bondeno. L'evento sismico aveva magnitudo 3.6. Una scossa di magnitudo 2.6 è stata avvertita anche in provincia di Aosta.

22:03 Scuole chiuse in 9 Comuni del Mantovano

Domani e dopodomani resteranno chiuse le scuole in molti Comuni del basso mantovano duramente colpiti dal sisma. Niente lezioni per due giorni a Gonzaga, Poggio Rusco, Ostiglia, Moglia, Sermide, Pegognaga, San Giacomo delle Segnate e Schivenoglia. A Felonica, invece, le lezioni riprenderanno martedì.

21:02 Verso una notte di paura a Sant'Agostino

E' con un sentimento di paura e di stanchezza che Sant'Agostino si sta accingendo a trascorrere la notte. Dopo la scossa che ha seminato morte la scorsa notte, quelle avvertite nel pomeriggio e stasera subito dopo le 19.30 hanno ulteriormente fiaccato le forze degli abitanti del paese ferrarese. Oltretutto la pioggia battente ha reso ancora più complessa la situazione.

20:31 Nuova forte scossa

Prosegue lo sciame sismico in Emilia Romagna: alle 20.01 è stata registrata un'altra scossa significativa, di magnitudo 4.8 secondo le rilevazioni dell'Istituto Nazionale di Geofisica.

20:10 Ancora scosse nel Modenese

Diverse scosse di assestamento si sono ripetute per tutto il pomeriggio nei territori fra Finale Emilia e Mirandola in provincia di Modena. Leggere scosse continuano a ripetersi ogni circa dieci minuti. La protezione civile sta allestendo le tendopoli nei centri sportivi delle città più colpite dove si stanno riversando persone che hanno le case danneggiate o che in stato di shock si rifiutano di dormire nelle proprie abitazioni.

20:00 Nuova forte scossa a Sant'Agostino

Una nuova scossa, piuttosto intensa, è stata avvertita verso le 19.35 a Sant'Agostino. Molte delle persone, circa un centinaio, che si trovavano già al PalaReno per passare la notte sono uscite in fretta dalla struttura. La scossa ha ulteriormente danneggiato la sede del Comune, dove le crepe si sono approfondite e si è allargato lo squarcio sulla facciata. L'edificio pare avere seri problemi di stabilita' perché i portici si presentano molto inclinati.

19:38 Domani scuole aperte a Modena e Reggio Emilia

Tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio dei comuni di Modena e di Reggio Emilia domani saranno regolarmente aperte. La decisione è stata presa dopo i controlli da parte dei tecnici dei due Comuni.

19:37 Viminale: "Numerose strade provinciali interrotte"

Stando a quanto riporta il Viminale in una nota, nella zona colpita dal sisma di questa notte sono da segnalare diverse interruzioni di strade provinciali per le quali è allo studio l'individuazione di percorsi alternativi.

19:24 Anziana morta per ictus

Una delle sette vittime è una donna di 86 anni che si è sentita male dopo la forte scossa di terremoto della notte ed è deceduta dopo il ricovero all'ospedale a causa di un ictus. L' anziana, Anna Abeti, abitava a Vigarano Mainarda, nel Ferrarese.

18:37 Questura Ferrara: "Appelli a lasciare le case opera di sciacalli"

Diversi cittadini hanno segnalato per le strade di Ferrara la presenza di auto dalle quali venivano invitati con altoparlanti a lasciare le proprie case in serata in previsione di un accentuarsi dell'attività sismica. In relazione a ciò, la questura della città ha precisato che si tratta di appelli di sciacalli, "tutti finalizzati a depredare le abitazioni stesse" lasciate incustodite dagli abitanti.

18:30 Monti: "Il Paese sia unito"

Il premier Mario Monti lancia un invito: "In questi momenti il Paese deve sentirsi, e sono certo che si sente, unito e vicino a chi soffre". Poi aggiunge che le operazioni "procedono speditamente e bene, ma le sofferenze umane, la preoccupazione per il ripetersi delle scosse e le perdite di vite ci preoccupano molto".

18:14 Monti anticipa rientro dagli Usa

Il presidente del Consiglio, Mario Monti, ha annunciato che in seguito al tragico evento di Brindisi e del terremoto in Emilia Romagna parteciperà solo alla fase iniziale del vertice Nato e poi ripartirà per essere in Italia lunedì in mattinata.

17:58 Monti: "Proclameremo stato d'emergenza"

Il presidente del Consiglio, Mario Monti, da Chicago, dove sta partecipando al vertice Nato, ha fatto sapere che il consiglio dei Ministri, martedì, proclamerà lo stato di emergenza per le zone colpite dal sisma in Emilia.

17:26 Vigile del fuoco non è grave

E' in condizioni non gravi il vigile del fuoco caduto dal tetto in seguito alla nuova scossa di terremoto che si è registrata alle 15.18 nel Modenese.

17:20 Le vittime potrebbero essere 7

Sarebbero sette le vittime del sisma che ha colpito il Ferrarese e il Modenese: al bilancio delle 6 precedenti, che comprende quattro operai della Tecnopress, un'anziana morta per un malore e una colpita dal crollo della sua casa a Sant'Agostino, si aggiunge una terza anziana deceduta per un malore nel Bolognese. Lo riferisce il quotidiano locale "La Nuova Ferrara".

