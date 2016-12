foto Ansa Correlati Maresciallo ucciso a Modena

23:46

- Due giovani nigeriani sono stati fermati con l'accusa di aver ucciso Salvatore Spedicato , il maresciallo di 50 anni in servizio all'Accademia di Modena trovato morto nel suo appartamento. Fermato, con l'accusa di ricettazione, un terzo nigeriano trovato in possesso di alcuni oggetti della vittima. Uno dei due fermati per l'omicidio avrebbe già confessato.