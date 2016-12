Modena, maresciallo dell'Accademia trovato morto: si indaga per omicidio

foto LaPresse 20:00 - Un maresciallo in servizio all'Accademia Militare di Modena è stato trovato morto nel suo appartamento nella città emiliana. Il cranio presenta lesioni profonde. Il pm Enrico Stefani, sul posto con carabinieri e squadra mobile, indaga per omicidio volontario. Il sottufficiale si chiamava Salvatore Spedicato, aveva 51 anni, e stamattina, giorno di giuramento degli allievi, i colleghi non vendendolo arrivare sono andati a cercarlo a casa. - Un maresciallo in servizio all'Accademia Militare di Modena è stato trovato morto nel suo appartamento nella città emiliana. Il cranio presenta lesioni profonde. Il pm Enrico Stefani, sul posto con carabinieri e squadra mobile, indaga per omicidio volontario. Il sottufficiale si chiamava Salvatore Spedicato, aveva 51 anni, e stamattina, giorno di giuramento degli allievi, i colleghi non vendendolo arrivare sono andati a cercarlo a casa.

Stamattina all'Accademia Militare modenese si festeggiava la fine dell'addestramento degli allievi: il mancato arrivo di Spedicato ha quindi insospettito i colleghi, che inutilmente hanno più volte cercato di contattarlo prima di raggiungere la sua abitazione, dove lo hanno trovato morto.



Dai primi rilievi della polizia, cui è stata passata l'indagine dai carabinieri essendo la vittima un militare, non vi sarebbero segni di effrazione all'ingresso dell'appartamento di Spedicato. Con ogni probabilità, quindi, l'uomo conosceva chi lo ha ucciso e gli ha aperto la porta. Nell'abitazione risulterebbero invece segni di una colluttazione, a indicare il tentativo di Spedicato di resistere al suo assassino. Non è escluso che l'uomo sia stato aggredito anche da più di una persona.



Per questi motivi le indagini della Mobile, intervenuta con la Scientifica, si stanno concentrando sulla vita privata del sottufficiale. Gli inquirenti stanno scandagliando telefonate e frequentazioni del maresciallo alla ricerca di eventuali dissidi con qualcuno che conosceva.



I vicini, appresa la notizia del delitto, stamani sono parsi increduli e hanno descritto Spedicato, che viveva solo, come una persona tranquilla e gentile, mai protagonista di episodi che potevano destare preoccupazione.