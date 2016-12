Si suicida davanti al consiglio comunale l'ex candidato a sindaco di Bologna Cevenini

foto LaPresse Correlati Maurizio Cevenini tra calcio e politica 12:52 - Il consigliere regionale dell'Emilia-Romagna e comunale di Bologna, Maurizio Cevenini, 58 anni, ex candidato sindaco del Pd e recordman in Italia per celebrazioni dei matrimoni civili, è morto suicida davanti all'assemblea legislativa. Si sarebbe gettato da un terrazzo di Viale Aldo Moro. Cevenini aveva rinunciato alla candidatura a sindaco a causa di un attacco ischemico. - Il consigliere regionale dell'Emilia-Romagna e comunale di Bologna, Maurizio Cevenini, 58 anni, ex candidato sindaco del Pd e recordman in Italia per celebrazioni dei matrimoni civili, è morto suicida davanti all'assemblea legislativa. Si sarebbe gettato da un terrazzo di Viale Aldo Moro. Cevenini aveva rinunciato alla candidatura a sindaco a causa di un attacco ischemico.

La notizia è stata confermata dal presidente del'assemblea, Matteo Richetti, in lacrime. Il corpo è stato trasportato all'interno del palazzo, dove per il momento l'accesso è consentito solamente alle forze dell'ordine. Cevenini si è schiantato su un terrazzo, interno all'edificio. In Regione sono arrivati anche il procuratore capo Roberto Alfonso e l'aggiunto Valter Giovannini. Poco prima anche il comandante dei carabinieri della provincia, Alfonso Manzo. Secondo le prime informazioni, il corpo sarebbe stato trovato da una guardia giurata poco prima delle 8.



Depresso per la sua malattia

Cevenini, a quanto si è appreso, stava male da tempo ed era molto depresso. La figlia ha appreso la notizia della morte del padre mentre era al suo lavoro da terapista in una clinica privata.



Lettere prima di morire

Nell'ufficio che Cevenini occupava nel Palazzo della Regione, alla scrivania sono stati trovati alcuni biglietti e una lettera. Al momento sono in corso le perizie calligrafiche su quei fogli per accertare che si tratti realmente della scrittura del consigliere. Ancora non si conoscono i contenuti dei messaggi, ma su quelle pagine potrebbero esserci i motivi che hanno spinto Cevenini al gesto estremo. Per il momento la Procura mantiene il massimo riserbo sulla natura di quegli scritti.