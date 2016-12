foto Ansa 11:41 - E' stato arrestato il pirata della strada che domenica ha investito e ucciso Antonio Coreno, 40 anni, appuntato della Guardia di finanza in servizio a Prato. Ouledoumo Abdelouahid, marocchino di 31 anni, con diversi precedenti per guida in stato di ebbrezza, è ora accusato di omicidio colposo e omissione di soccorso. I militari lo hanno rintracciato a Bellaria (Rimini), da dove probabilmente stava organizzando una fuga. - E' stato arrestato il pirata della strada che domenica ha investito e ucciso Antonio Coreno, 40 anni, appuntato della Guardia di finanza in servizio a Prato. Ouledoumo Abdelouahid, marocchino di 31 anni, con diversi precedenti per guida in stato di ebbrezza, è ora accusato di omicidio colposo e omissione di soccorso. I militari lo hanno rintracciato a Bellaria (Rimini), da dove probabilmente stava organizzando una fuga.

L'appuntato della guardia di finanza era arrivato lungo la via Romea di Gatteo Mare pochi minuti prima per soccorrere la compagna, rimasta in panne alla guida di una Opel Corsa, quando la Fiat Punto del marocchino, forse a causa dell'alta velocità, lo ha investito in pieno e ha poi terminato la sua corsa pochi metri dopo.



Lo straniero, privo di patente e consapevole che il veicolo su cui viaggiava non aveva assicurazione, è fuggito a piedi. Le indagini dei carabinieri della stazione di Savignano sul Rubicone e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cesenatico si sono messi subito sulle tracce del pirata della strada. L'uomo si trova ora nel carcere di Forlì.