L'ex patron della Parmalat, Calisto Tanzi, è stato condannato in appello a 17 anni e 10 mesi per il crack della società: in primo grado era stato condannato a 18 anni. Condannato in secondo grado anche l'ex direttore finanziario di Collecchio, Fausto Tonna: dovrà scontare 9 anni, 11 mesi e 20 giorni di carcere contro i 14 anni inflitti nel processo di primo grado. "Ricorreremo in Cassazione", annunciano i legali di Tanzi.

"La sentenza sostanzialmente è in linea per la posizione di Calisto Tanzi con le previsioni che avevamo fatto". E' il primo commento di Fabio Belloni, legale di Calisto Tanzi, alla sentenza.



"Ho notato un lavorio della Corte, su alcune imputazioni, chiaramente è stato intenso. Quindi dovremo leggere la sentenza per capirne gli effetti finali - ha continuato Belloni - c'è stato l'accoglimento parziale dell'appello della Procura ma con dichiarazioni di assorbimento di altri capi di imputazione. Certamente alcuni temi rimangono irrisolti e pertanto verranno devoluti alla Corte di Cassazione".



Calisto Tanzi oggi non era presente in aula alla lettura del dispositivo.