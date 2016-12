foto Ap/Lapresse

- E' stato individuato in serata il corpo di un alpinista in un canalone del Corno alle Scale, sull'Appennino Bolognese. Con ogni probabilità si tratta dell'ingegnere bolognese disperso da sabato. Il cadavere sarà recuperato ed identificato in mattinata, quando le condizioni di luce permetteranno di avvicinarsi alla zona. Il ritrovamento è stato fatto sotto la parete Est della montagna, a quota 1.800 metri.