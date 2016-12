foto Guardia di Finanza

08:58

- Approfittava della fiducia conquistata nel tempo dai suoi clienti e invece di investire i loro risparmi li girava sul suo conto. Nel mirino di un promotore finanziario di un istituto di credito c'erano soprattutto anziani. E' quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Ravenna che ha denunciato l'operatore. Questi spesso si faceva dare contanti oppure assegni con beneficiario in bianco. In 5 anni ha fatto andare in funo mezzo milione di euro.