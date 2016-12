Omicidio di Ferrara, l'assassino confessa

foto Ansa Correlati Ferrara, trovato cadavere in un cortile 12:18 - E' stato un amico a uccidere nel Ferrarese Marco Paltrinieri, camionista di 46 anni, incensurato. Si tratta di F.F., 39 anni, di Cento, fermato poco dopo l'omicidio dai carabinieri del Nucleo investigativo locale, che lo hanno interrogato a lungo. Alla fine l'uomo è crollato e ha confessato di essere lui il colpevole. L'omicidio sarebbe avvenuto senza un movente. - E' stato un amico a uccidere nel Ferrarese Marco Paltrinieri, camionista di 46 anni, incensurato. Si tratta di F.F., 39 anni, di Cento, fermato poco dopo l'omicidio dai carabinieri del Nucleo investigativo locale, che lo hanno interrogato a lungo. Alla fine l'uomo è crollato e ha confessato di essere lui il colpevole. L'omicidio sarebbe avvenuto senza un movente.

Dalle prime ricostruzioni dell'accaduto, sembra infatti che alla base del delitto ci siano banalissimi motivi e soprattutto lo stato di ubriachezza dell'assassino. F.F. ha detto infatti di non ricordare nemmeno dove abbia preso l'arma del delitto, un coltellaccio, nè dove l'abbia buttata. Il giallo si è risolto così in meno di 14 ore. L'omicidio era avvenuto nella notte di domenica in via Galvani, a Cento, sotto casa della vittima, dopo una grigliata tra amici.



L'omicida reo confesso, amico di Paltrinieri e incensurato, è ora sottoposto a misura di fermo di polizia giudiziaria emesso dallo stesso pm Di Benedetto che ha coordinato l'indagine fin dagli inizi: l'uomo si trova in carcere a Ferrara in attesa della convalida del fermo da parte del gip.



Paltrinieri, incensurato e senza problemi con la giustizia, era titolare di una ditta di trasporti con sede a Renazzo. E' stato trovato morto in una pozza di sangue lunedì mattina. Era nell'androne di un edificio, a ridosso del centro cittadino, in una una zona residenziale e silenziosa, a poca distanza da casa sua. Dai primi accertamenti è risultato che l'uomo, deceduto già da alcune ore e con il volto quasi sfigurato, era stato colpito con numerose coltellate, soprattutto alla schiena.



Paltrinieri era stato aggredito mortalmente dopo la cena di domenica con alcuni amici. Per questo, dal primo pomeriggio alla tarda serata di lunedì, sono stati interrogate le persone presenti al ritrovo: tutti avrebbero dato la stessa versione dei fatti. L'uomo è stato aggredito nel retro di casa, il giardino della grigliata, poi, quasi volesse scappare da chi l'ha accoltellato, ha percorso diverse centinaia di metri lasciando a terra chiazze di sangue, successivamente repertate, per stramazzare quindi a terra davanti alla casa di via Galvani.



A trovare il corpo e a dare l'allarme ai carabinieri sono state due persone che abitano al civico 1 della via, scese per fumare una sigaretta verso le 8,15 di lunedì mattina. La vittima non aveva con sè documenti: è stato quindi necessario risalire alla sua identità, e proprio le tracce di sangue hanno portato gli investigatori all'abitazione dove Paltrinieri viveva da solo, vicino al fiume Reno. E' stata quindi la fidanzata, che da domenica sera non aveva più sue notizie e in tarda mattinata è stata condotta sul posto, a compiere il riconoscimento.