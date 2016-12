Bologna, si dà fuoco davanti all'Agenzia entrate

foto Ansa 16:05 - Un uomo si è dato fuoco davanti alla sede dell'Agenzia delle Entrate di Bologna, mentre si trovava in una vettura parcheggiata. Si tratta di un italiano di 58 anni, ora ricoverato al Centro grandi ustionati di Parma in condizioni gravissime. Prima di prendere la tragica decisione aveva scritto tre lettere in cui spiegava i suoi gravi problemi economici. Una di queste era indirizzata alla commissione tributaria. - Un uomo si è dato fuoco davanti alla sede dell'Agenzia delle Entrate di Bologna, mentre si trovava in una vettura parcheggiata. Si tratta di un italiano di 58 anni, ora ricoverato al Centro grandi ustionati di Parma in condizioni gravissime. Prima di prendere la tragica decisione aveva scritto tre lettere in cui spiegava i suoi gravi problemi economici. Una di queste era indirizzata alla commissione tributaria.

Su una delle sue lettere l'uomo, un artigiano in gravi difficoltà finanziarie, fa riferimento a pendenze tributarie: pare che si scusi, e dica di aver pagato le tasse. E annuncia l'intenzione di andarsene. La vettura in cui l'uomo si trovava è andata a fuoco poco dopo le 8 di mercoledì mattina. Il 58enne è uscito dall'auto, parcheggiata in via Nanni Costa, e uno straniero ha cercato di salvarlo.



Contemporaneamente alcuni passanti hanno chiamato la polizia municipale, che era impegnata poco lontano in operazioni di viabilità. Del caso si sta occupando il pm Massimiliano Rossi. L'auto non è stata sequestrata ma sarà sottoposta a rilievi scientifici.



Cna: l'artigiano ultimamente era in difficoltà economiche

L'uomo che si è dato fuoco è un artigiano edile con un'impresa individuale, in sofferenza ultimamente per la crisi economica, come molti suoi colleghi del settore. L'uomo si occupava in particolare di lavori di piccola manutenzione nelle case. "Era una persona molto equilibrata", lo definisce Ermanno Merli, responsabile Cna di Ozzano Emilia, comune della Provincia di Bologna dove da molti anni l'artigiano originario del Casertano si era trasferito, legandosi all'associazione di categoria.



Merli non è a conoscenza delle lettere in cui l'uomo parlava della sua situazione: "Qualche anno fa so che aveva avuto dei contenziosi legati al fatto che non aveva pagato alcuni tributi - continua il responsabile dell'associazione - e per quello che sappiamo nell'ultimo periodo aveva più difficoltà del solito". Problemi che comunque "coinvolgono tutto il settore da un anno e mezzo. Sono molte le imprese fallite nel nostro territorio. Molte anche le persone che erano venute qui a lavorare e sono dovute ritornare al sud", perché non ce la facevano più.