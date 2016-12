foto Ansa 10:21 - Non ha volto né nome la giovane donna trovata morta sul ciglio della strada a Magreta di Formigine, nel Modenese. I carabinieri non sono riusciti a identificarla, perché il viso della vittima è stato completamente sfigurato con l'acido da chi l'ha abbandonata lungo via Sant'Ambrogio, una strada di campagna dove a fare la macabra scoperta è stato un addetto dei rifiuti martedì mattina. - Non ha volto né nome la giovane donna trovata morta sul ciglio della strada a Magreta di Formigine, nel Modenese. I carabinieri non sono riusciti a identificarla, perché il viso della vittima è stato completamente sfigurato con l'acido da chi l'ha abbandonata lungo via Sant'Ambrogio, una strada di campagna dove a fare la macabra scoperta è stato un addetto dei rifiuti martedì mattina.

L'uomo ha notato il corpo della poveretta, abbandonato nell'erba, intorno alle 7 della mattina. Si sa solo che la giovane potrebbe avere fra i venti e i trent'anni. Anche le mani della donna sono state ustionate dalla sostanza corrosiva utilizzata per il viso, e quindi i rilievi dattiloscopici per risalire all'identità della vittima sono stati praticamente impossibili.



Gli inquirenti, coordinati dal sostituto procuratore di Modena Maria Angela Sighicelli, è quella dell'omicidio volontario. La testa delal giovane era insanguinata e questa circostanza potrebbe far pensare a un colpo ricevuto al capo, mentre non erano presenti a un primo esame altri traumi o ferite sul corpo.



L'unica certezza è che qualcuno abbia voluto sbarazzarsi del corpo della donna, forse già senza vita, portando il cadavere in una zona lontana da occhi indiscreti. Persino la provenienza della vittima, che in un primo momento sembrava asiatica, è incerta, dal momento che non è stato possibile rilevare i caratteri somatici. Le indagini partono quindi dai pochissimi elementi a disposizione, dalla giacchetta e dai pantacollant indossati dalla donna. Potranno poi aggiungersi gli elementi scientifici raccolti dal Ris dei carabinieri.



I residenti della zona sottolineano poi che nell'area nella quale è stato trovato il cadavere, di solito frequentata dalle coppiette, l'illuminazione è scarsa. E dicono che quella stradina così isolata e silenziosa non si prende per caso, ma soltanto se la si conosce bene. Si aspettano intanto gli esiti dell'autopsia sul cadavere, in programma già oggi.