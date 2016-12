foto Ansa 22:48 - Un uomo di 52 anni è stato ferito in modo grave dalla convivente di 43 anni, che lo ha colpito alla gola con un coccio di vetro durante un litigio. E' successo a Bagnacavallo, in provincia di Ravenna. Trasportato in ospedale, il 52enne è stato operato. Nei confronti della donna non sono ancora stati presi provvedimenti. Le forze dell'ordine sono iimpegnate a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. - Un uomo di 52 anni è stato ferito in modo grave dalla convivente di 43 anni, che lo ha colpito alla gola con un coccio di vetro durante un litigio. E' successo a Bagnacavallo, in provincia di Ravenna. Trasportato in ospedale, il 52enne è stato operato. Nei confronti della donna non sono ancora stati presi provvedimenti. Le forze dell'ordine sono iimpegnate a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

La donna, originaria di Palermo ma residente a Cortazzone, in provincia di Asti, è stata portata al vicino ospedale di Lugo, dove è stata medicata per alcune escoriazioni. Secondo una vicina di casa, a cui il marito ferito avrebbe suonato il campanello per chiedere aiuto, la coppia stava litigando da alcuni giorni. Ancora ignoti, però, i motivi delle discussioni.