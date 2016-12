foto LaPresse

- Il criminologo Carmelo Lavorino, del collegio difensivo di Antonella Conserva, condannata in via definitiva dalla Cassazione a 24 anni di reclusione per aver preso parte al sequestro e all'omicidio del piccolo Tommaso Onofri, ritiene ingiusta la sentenza. "Attenzione, un'altra persona innocente è stata sbattuta in carcere". Poi annuncia che il pool preparerà il processo di revisione presentando nuovi elementi.