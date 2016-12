foto Ap/Lapresse 09:22 - La squadra mobile di Bologna ha arrestato quattro poliziotti in servizio sulle volanti, su ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip Alberto Ziroldi e chiesta dal procuratore aggiunto Valter Giovannini e dal sostituto procuratore Manuela Cavallo. Gli agenti sono accusati di due rapine ai danni di extracomunitari durante controlli. In un caso una vittima sarebbe stata anche sequestrata e aggredita. - La squadra mobile di Bologna ha arrestato quattro poliziotti in servizio sulle volanti, su ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip Alberto Ziroldi e chiesta dal procuratore aggiunto Valter Giovannini e dal sostituto procuratore Manuela Cavallo. Gli agenti sono accusati di due rapine ai danni di extracomunitari durante controlli. In un caso una vittima sarebbe stata anche sequestrata e aggredita.

I quattro arrestati sono agenti in servizio che componevano due equipaggi. Gli episodi contestati sono due. In un primo caso la vittima fu rapinata da un equipaggio.



In un secondo caso un nordafricano, dopo la rapina da parte di un equipaggio, fu anche picchiato dopo che il secondo equipaggio (quello accusato della prima rapina) aveva raggiunto i colleghi. L'indagine della polizia nei confronti dei quattro agenti è scattata in autunno.