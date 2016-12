foto LaPresse

14:36

- Nove persone, di cui quattro adulti e cinque bambini tutti di origine indiana, sono rimaste lievemente intossicate in un incendio scoppiato in mattinata in un'abitazione di Modena. Le fiamme si sono propagate da una cucina in un appartamento di un palazzo, poi il fumo ha raggiunto i piani superiori dove si trovavano le due famiglie. Il rogo è stato spento rapidamente dai vigili del fuoco, intervenuti insieme alla polizia.