Auto contro treno, muore 20enne

- Un 20enne è morto sul colpo e altri due giovani sono rimasti feriti, uno è grave, nello scontro tra una vettura e un treno avvenuto attorno alle 22 in un passaggio a livello in centro a Ravenna. L'incidente è avvenuto tra l'auto con tre giovani a bordo e il regionale 11611 delle 21.54 diretto a Rimini e appena partito dalla stazione ferroviaria ravennate. Ancora ignote le cause dello schianto. L'auto è stata trascinata per centinaia di metri.