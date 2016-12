Albanese ucciso nel Ravennate

01:55

- Un albanese di 25 anni è stato assassinato a Castel Bolognese, in provincia di Ravenna. Il corpo senza vita è stato trovato in una via centrale. Dai primi riscontri dei carabinieri e del pm di turno, Stefano Stargiotti, a sparare almeno un colpo alla testa del giovane sarebbero state due persone incappucciate. Il ragazzo, sposato e con un bimbo in arrivo, vendeva frutta e verdura. Sul posto, anche un gruppetto di albanesi, avvertiti con sms.