Forti nevicate in Emilia Romagna

- Forti nevicate sulla A14 tra Bologna San Lazzaro e Forlì, deboli precipitazioni nevose invece sulla A1, sulla A13 e sulla A14 da Forlì a Fermo. L'aeroporto "Marconi" di Bologna è aperto: il tabellone riporta due sole cancellazioni di voli da e per Parigi. Chiusa invece ai voli, per il protrarsi delle nevicate, la pista del "Fellini" di Rimini. Per quanto riguarda la circolazione ferroviaria, alla stazione di Bologna risultano alcuni ritardi.