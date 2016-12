Ancora neve su Roma, dove l'obbligo di catene è stato prorogato. Freddo polare sul Piemonte, dove si sono toccati i venti gradi sotto zero, e temperature molto basse anche in Lombardia. Sabato di passione con i voli a Fiumicino, mentre in molte località le scuole resteranno chiuse anche lunedì. Oltre 200 gli evacuati nel Riminese. Nuova allerta neve della Protezione civile: nelle prossime ore continuerà a nevicare su tutto il Centro Italia.