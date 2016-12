Cadavere ripescato in un canale

19:27

- Il cadavere di un uomo dall'apparente età di 60-70 anni e di carnagione chiara è stato ripescato dalle acque del canale Candiano di Ravenna. Il corpo, vestito di tutto punto e ancora con gli stivali addosso, è stato ricomposto in serata nell'obitorio della città romagnola. La vittima non aveva documenti. Ignote le cause della morte: l'uomo potrebbe essere scivolato in mare per il maltempo o anche essersi suicidato.