foto Getty 16:54 - La fine della relazione ha spinto un 42enne napoletano a uccidere l'ex fidanzata 24enne. Questa mattina verso le 6.30 la guardia giurata dell'Ivri ha atteso che la donna uscisse di casa per andare a lavoro e l'ha fermata alla periferia di Parma. Ha provato a parlarle ma al rifiuto di lei ha estratto la pistola d'ordinanza e le ha esploso contro quattro colpi. Poi ha rivolto l'arma contro se stesso e si è tolto la vita.

Salvo Chirullo, che era stato lasciato dalla donna dopo una storia durata 4 anni qualche settimana fa, ha inseguito la sua ex fidanzata per via Cremonese dove la 24enne abitava con i genitori e le due sorelle, le ha tagliato la strada e poi, aperta la portiera. La ragazza è stata ritrovata nell'auto ancora con la cintura di sicurezza allacciata.



A quel punto, il vigilante in forza all'Ivri ha puntato la pistola alla tempia e si è suicidato. Cadendo la pistola ha fatto fuoco ancora e il proiettile si è conficcato nel muro di una casa. Sgomenti gli amici della vittima, che non aveva fatto mai denuncia per stalking e non aveva rivelato di sentirsi in pericolo o minacciata dall'ex fidanzato.