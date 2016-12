Neve, no viaggi al Centro-sud

09:11

- In vista delle previste nevicate e del "severo quadro previsionale", Viabilità Italia del Ministero dell'Interno "invita gli automobilisti e i conducenti professionali a non mettersi in viaggio verso l'area del Centro Italia". "L'estensione della perturbazione dal tirreno all'adriatico e la sua persistenza - precisa in una nota - rendono indisponibili tratti di carreggiata autostradale".