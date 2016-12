foto Tgcom24 Correlati Maltempo, tutte le notizie di mercoledì

La situazione in Europa 00:15 - La morsa di neve, gelo e pioggia si sta spostando progressivamente verso il Sud dell'Italia. Gravi difficoltà nel trasporto ferroviario, con treni bloccati per ore in Romagna, e forti ritardi per molti convogli. La Liguria fa causa alle Ferrovie e un Comune in provincia di Siena resta paradossalmente al buio nonostante la presenza di una centrale Enel sul suo territorio. - La morsa di neve, gelo e pioggia si sta spostando progressivamente verso il Sud dell'Italia. Gravi difficoltà nel trasporto ferroviario, con treni bloccati per ore in Romagna, e forti ritardi per molti convogli. La Liguria fa causa alle Ferrovie e un Comune in provincia di Siena resta paradossalmente al buio nonostante la presenza di una centrale Enel sul suo territorio.

Domani voli regolari a Fiumicino

I voli in partenza domani mattina dall'aeroporto di Roma Fiumicino saranno regolari. Lo comunicano in una nota Alitalia e Aeroporti di Roma avvertendo che tuttavia ci potranno essere eventuali ritardi se le temperature scenderanno ulteriormente. Nello scalo romano, avvertono le due società, sono state attivate le procedure del piano neve. Previsti una riduzione di alcuni voli, principalmente con l'aeroporto di Milano

Linate.



Milano, tangenziale est riaprirà all'una

Riparirà all'una di questa notte il tratto della tangenziale est di Milano, all'altezza di Vimercate Sud in direzione Lecco, interessato oggi da un maxi tamponamento. Lo riferiscono fonti della polizia stradale.



Sindaco Roma: "Sabato 15 cm di neve"

"Dal pomeriggio di domani il rischio neve aumenterà ed è probabile che sabato mattina la neve arrivi anche in città tra i 5 e i 15 centimetri: dovrebbe persistere fino a sabato pomeriggio e cessare domenica". Lo ha detto il sindaco di Roma, Gianni Alemanno al termine del comitato operativo sul maltempo convocato dal Dipartimento nazionale della Protezione civile.



Clochard muore a Milano

Un uomo tra i 40 e i 45 anni, presumibilmente un clochard, è stato trovato morto per assideramento a Milano. Potrebbe trattarsi di uno straniero.



Trenitalia: rimborsi per ritardi

Trenitalia annuncia rimborsi del 100% del biglietto per ritardi superiori alle 4 ore su tutti i treni coinvolti nei disagi per l'emergenza maltempo. Lo comunica la società, precisando che si tratta di un'eccezionale attenzione dal momento che il provvedimento non è previsto dalla normativa Ue.



Maltempo verso il Centro e il Sud

Continua a nevicare nel Centro e Nord Italia, con ripercussioni sia sul traffico aereo che sulla circolazione stradale e ferroviaria, in particolar modo sul nodo di Bologna, con la cancellazione di diversi treni. Secondo la Protezione civile, nelle prossime ore "il fronte perturbato" si sposterà sulle regioni del Centro-Sud, con nevicate anche a bassa quota. Nel Nord però - e in particolare su Piemonte, Liguria e Toscana - c'è il rischio di "diffuse gelate".



Milano, 34 feriti in tangenziale

Trentaquattro persone sono rimaste ferite (ma nessuna è in pericolo di vita) in un maxitamponamento che ha portato alla chiusura della Tangenziale Est di Milano nella zona di Vimercate. Nello scontro sono rimasti coinvolti una ventina di automezzi.



Siena, al buio un Comune con la centrale elettrica sul suo territorio

Chiusdino (Siena) è rimasto al buio e al freddo, nonostante a due passi ci sia la centrale elettrica. Il piccolo comune della provincia toscana è stato tra i più colpiti dal blackout elettrico per i guasti dovuti alle nevicate. "Mancano anche acqua e gas, non possiamo riscaldarci e anche i viveri cominciano a scarseggiare", dice il sindaco Ivano Minocci. "L'Enel ci ha dato risposte evasive - aggiunge -. Abbiamo presentato un esposto alla prefettura e se stiamo valutando se farlo anche in Procura".



Serie A, partite serali spostate al pomeriggio

Roma-Inter e Milan-Napoli, partite in programma rispettivamente sabato e domenica alle 20,45, si giocheranno alle 15, come pure Cesena-Catania, in programma alle 18 di sabato. Lo ha deciso la Lega di serie A per il maltempo e le temperature polari previste nei prossimi giorni, soprattutto nelle ore serali.



Roma, scuole aperte ma niente lezioni venerdì e sabato

Niente lezioni nelle scuole di Roma per due giorni, domani e sabato, ma istituti aperti. A causa del rischio neve il Campidoglio ha deciso di sospendere le attività didattiche in tutta la città, ma gli studenti avranno la possibilità di recarsi comunque in classe. Il personale garantirà infatti l'apertura degli edifici.



La regione Liguria denuncia le Fs

La regione Liguria ha denunciato Rfi e Trenitalia alla Procura della Repubblica di Genova per i disservizi del trasporto ferroviario e i disagi che gli utenti hanno subito ieri in Liguria. Secondo l'assessore ai Trasporti, Enrico Vesco, non sono state in grado di gestire la ''preannunciata'' emergenza maltempo.



Neve, caos treni intorno a Bologna

Continua l'emergenza neve sulla tratta ferroviaria italiana. "Si registra una situazione particolarmente critica attorno a Bologna, snodo ferroviario cruciale per i collegamenti Nord-Sud", si legge nell'ultimo bollettino Trenitalia sull'evoluzione della situazione maltempo rispetto alla percorribilità delle linee. In media la In media la circolazione segna ritardi di circa 30-40 minuti.



Disagi treni in Piemonte

Forti disagi e ritardi per i treni in Piemonte a causa della neve e del gelo. In giornata è prevista - in attuazione del 'piano neve' - la soppressione di oltre 200 treni (il 25% di quelli di solito in circolazione).



"Riaperto" aeroporto Bologna

L'aeroporto 'Guglielmo Marconi' di Bologna e' stato riaperto alle 9, come era stato annunciato ieri dalla direzione dello scalo, e verso le 10.15 erano in corso le operazioni di imbarco del primo volo, un British Airways per Londra. Gli arrivi sono invece sospesi fino a mezzogiorno.



Maranello, salta presentazione Ferrari

La Ferrari ha deciso di annullare la cerimonia di presentazione della nuova monoposto di F1, prevista domani alle 10.30. La decisione, spiega la casa del Cavallino, è stata presa per le condizioni meteo "e le prevedibili difficoltà che avrebbero incontrato i circa trecento invitati fra partner, autorità e rappresentanti dei media nel raggiungere Maranello".



Chiusa la A1 ad Arezzo per incidente, 3 km di coda

Alle ore 06.30 è stato chiuso il tratto tra Arezzo e Valdarno in direzione Firenze, sull'A1 Milano-Napoli , per un incidente avvenuto al km 355. Si tratta di un mezzo pesante che ha urtato la barriera spartitraffico e si è in traversato, bloccando il traffico diretto a nord. Si registrano 3 Km di coda verso Firenze. Autostrade per l'Italia consiglia agli utenti provenienti da Roma e diretti verso Firenze di uscire ad Arezzo, seguire la Strada Regionale 69 in direzione di Valdarno dove rientrare in A1.



Cancellazione programamta di 19 voli a Milano Linate

A causa dell'ondata di maltempo che ha colpito il nord del Paese Alitalia ha avviato una riduzione pianificata del numero dei voli operati presso l'aeroporto di Milano Linate, contattando preventivamente i passeggeri interessati che sono stati prevalentemente ricollocati su voli nella stessa fascia oraria. La compagnia per oggi, in accordo con Sea, ha pianificato la cancellazione di 14 voli in partenza da Milano Linate e 5 in arrivo, i passeggeri interessati sono stati contattati ed è stato offerto loro la possibilità di usufruire di voli alternativi in orari concomitanti o comunque in giornata, spiega in una nota Alitalia.



Secondo Intercity bloccato tra Forlì e Cesena

Un secondo treno Intercity, dopo il Bologna-Taranto fermo per 7 ore e mezzo tra Forlì e Cesena, è rimasto bloccato nella notte sulla stessa tratta ferroviaria. Il treno, partito da Milano alle 18 e diretto a Pescara - denuncia una passeggera, la signora Lodovica Casari - dopo essere rimasto fermo per due ore a Reggio Emilia e aver avuto rassicurazioni dal capotreno che non ci sarebbero state fermate non previste, è rimasto bloccato nella campagna tra Forlì e Cesena.



