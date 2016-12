Treno torna a Forlì,odissea finita

22:12

- L'intercity rimasto bloccato per ore in Romagna è arrivato alle 21.45 alla stazione di Forlì tornando indietro rispetto al percorso previsto. Il personale delle Ferrovie dello stato a bordo del treno avrebbe risolto il problema sbloccando manualmente i freni di ogni singola vettura, che si erano congelati durante la lunga sosta. All'arrivo in stazione, i passeggeri sono stati assistiti dai volontari della protezione civile.